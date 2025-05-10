Канада и Казахстан стартовали с побед на ЧМ по хоккею

Сборные Канады и Казахстана выиграли свои первые матчи на ЧМ по хоккею

Сборные Канады и Казахстана стартовали с побед на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Кленовые листья» обыграли команду Словении со счетом 4:0 в рамках группы А. В их составе дважды отличился Бо Хорват на 8-й и 34-й минутах, а также Натан Маккиннон на 24-й минуте и Ноа Добсон на 37-й минуте.

В группе B Казахстан оказался сильнее сборной Норвегии — 2:1. Норвежцы открыли счет уже на 6-й минуте благодаря голу Йоханнеса Йоханнессена. На 26-й минуте равновесие восстановил Роман Старченко, а на 53-й минуте победу казахам принес Владимир Волков.

В своих следующих матчах Канада сыграет против сборной Латвии, а Казахстан — против Германии. Встречи пройдут 11 мая.

Чемпионат мира продлится до 25 мая.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что три россиянина вошли в сборную НХЛ XXI века.