Футболист «Динамо» рассказал о просьбе экс-тренера команды Лички

Футболист московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался об уходе из клуба главного тренера Марцела Лички, рассказав, специалист попросил играть уверенно, передает «Матч ТВ».

«Все прошло отлично, как и положено. Поблагодарили его и тренерский штаб за проделанную работу, а Марцел попросил нас продолжать играть уверенно и поддержать нынешних тренеров», — сказал Кутицкий.

1 мая «стало известно, что Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды. На сегодняшний момент командой руководит Ролан Гусев.

До этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

5 мая «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1.

Ранее в «Динамо» объяснили увольнение Лички из клуба.