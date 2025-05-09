Стало известно, когда будет принято решение по российским спортсменам на ОИ-2026

В ISU заявили, что решение по России будет опубликовано в соответствующее время

Международный союз конькобежцев (ISU) отказался комментировать вопрос о решении по российским спортсменам на Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Следующее заседание Совета ISU запланировано на 12 мая 2025 года. ISU не будет комментировать ожидающиеся решения относительно индивидуальных нейтральных спортсменов. Любые такие решения будут опубликованы в соответствующее время», — говорится в сообщении.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

В фигурном катании у России будет по одной квоте в каждом виде. Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Ранее Этери Тутберидзе лишилась одного из своих фигуристов.