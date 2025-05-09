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Призер чемпионата мира из России сменил спортивное гражданство

Российский гребец Эйгель будет выступать под флагом Узбекистана
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Константин Чалабов/РИА Новости

Лидер сборной России по гребному слалому Павел Эйгель сменил спортивное гражданство и будет выступать под флагом Узбекистана. Его слова приводит ТАСС.

«Я продолжаю ощущать себя топовым спортсменом, которому еще по силам показать достойный результат на международной арене. В сборной команде России сейчас придерживаются стратегии искусственного омоложения состава», — заявил Эйгель.

Также 35-летний гребец отметил, что не чувствует себя возрастным спортсменом. Он также отметил, что пытался поговорить с тренерами и федерацией, но диалога не вышло.

Эйгель — бронзовый призер чемпионата мира 2018 года в Рио-де-Жанейро в категории К1 (байдарка-одиночка).

1 марта 2022 года Международная федерация каноэ (ICF) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. Однако через год — в апреле 2023 года — организация приняла решение вернуть российских и белорусских представителей на турниры под своей эгидой. Атлеты обязаны выступать в нейтральном статусе.

Ранее вернувшая российское гражданство словенская гимнастка сделала заявление.

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