Стало известно, смогут ли российские лыжники получить wild card для ОИ-2026

Международная федерация лыжного спорта (FIS) указала, что вопрос о предоставлении специального приглашения (wild card) российским лыжникам для участия в зимних Олимпийских играх — 2026 не стоит в повестке для рассмотрения. Заявление FIS приводит издание «ВсеПроСпорт».

«Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на турнирах под эгидой FIS не был включен в повестку заседания Совета организации, который прошел 16 апреля. Что касается июньского конгресса FIS, то вопрос статуса российских и белорусских атлетов теоретически может быть рассмотрен», — указано в заявлении организации.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

МОК рекомендовал международным федерациям зимнего спорта допустить российских атлетов для участия в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры — 2026 состоятся с 6 февраля по 22 февраля.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова норвежского лыжника о россиянах.