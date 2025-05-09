Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спасал людей»: Карпин о футболе во время Великой Отечественной войны

Карпин: футбол спасал людей и помогал отвлечься от ужасов военного времени
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о связи футбола и Великой Отечественной войны и отметил, что спорт помогал людям в то время. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Матчи проходили и в Сталинграде, и в блокадном Ленинграде, и даже в оккупированных городах. Они давали надежду на лучшее и объединяли людей — как игроков, так и болельщиков. <...> Лев Яшин, наш легендарный вратарь, рассказывал, как футбол спасал людей и помогал отвлечься от ужасов военного времени. Солдаты играли на руинах городов, но с надеждой в душе», — рассказал Карпин.

Бабушка тренера, Мария Черезова, прошла войну, она была радиотелеграфисткой. Также сам Карпин недавно принял участие в памятной акции «Синий платочек», которую организует «ВКонтакте» ко Дню Победы.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Карпин назвал самый раздражающий вопрос.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами