Перенесший серьезную операцию Емельяненко показал тренировку в инвалидном кресле

Известный российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись своей тренировки.

На записи спортсмен, который недавно перенес серьезную операцию, боксирует сидя в инвалидной коляске.

«Ни дня без спорта!» — подписал видео Емельяненко.

Емельяненко должен был еще в конце марта принять участие в поединке с блогером Артемом Тарасовым. Однако в начале месяца он сообщил об отмене поединка из-за того, что у него отнялись ноги. Позднее он перенес операцию на позвоночнике и сообщил, что его состояние каждый день улучшается, и он планирует, вопреки советам врачей, продолжать спортивную карьеру.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Он — многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), десять раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее стало известно, вернется ли Александр Емельяненко на ринг.