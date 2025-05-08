Назван клуб, который возглавит уволенный из ЦСКА Воробьев

Специалист Илья Воробьев, которого уволили из московского ЦСКА, является основным кандидатом на пост главного тренера «Лады». Об этом сообщает «Чемпионат».

29 апреля ЦСКА отправил Воробьева в отставку с поста главного тренера.

Специалист отработал в команде меньше года, он возглавил армейский клуб перед стартом сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Под его руководством армейский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В активе команды 85 очков в 68 матчах. Клуб вышел в плей-офф, однако вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде. Армейская команда уступила минскому «Динамо», команды провели шесть матчей, и серия завершилась с результатом 2-4.

Ранее «Локомотив» и «Авангард» установили рекорд КХЛ.