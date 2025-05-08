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Назван клуб, который возглавит уволенный из ЦСКА Воробьев

«Чемпионат»: Воробьев — главный кандидат на пост тренера «Лады»
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РИА Новости

Специалист Илья Воробьев, которого уволили из московского ЦСКА, является основным кандидатом на пост главного тренера «Лады». Об этом сообщает «Чемпионат».

29 апреля ЦСКА отправил Воробьева в отставку с поста главного тренера.

Специалист отработал в команде меньше года, он возглавил армейский клуб перед стартом сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Под его руководством армейский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В активе команды 85 очков в 68 матчах. Клуб вышел в плей-офф, однако вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде. Армейская команда уступила минскому «Динамо», команды провели шесть матчей, и серия завершилась с результатом 2-4.

Ранее «Локомотив» и «Авангард» установили рекорд КХЛ.

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