Экс-игрок сборной России: с такой обороной, как у «Барселоны», далеко не уехать

Игра в обороне является слабым местом каталонской «Барселоны», потому она уступила миланскому «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Была шедевральная игра. Конечно, «Барсе» тяжело с такой защитой, постоянно пропускают. Но много и так красиво забивают, что, наверное, им прощается. Понятно, что далеко так не уехать. И «Интер» оказался где-то удачливее, а где-то проявил больше дисциплины и работы», — считает Булыкин.

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» завершился со счетом 3:3. Ответную встречу миланцы выиграли 4:3, при этом до 93-й минуты сине-гранатовые вели 3:2. На голы игроков итальянской команды Лаутаро Мартинеса и Хакана Чалханоглу каталонцы ответили точными ударами Эрика Гарсии, Дани Ольмо и Рафиньи. Однако уже в компенсированное время Франческо Ачерби сравнял счет, а в первом дополнительном тайме Давиде Фраттези забил мяч, который принес «нерадзурри» победу. В финале «Интер» сыграет с французским «ПСЖ», выбившим из борьбы «Арсенал».

Ранее Мостовой раскритиковал «Барселону» за игру в обороне.