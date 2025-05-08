Российский тренер полетит на финал Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полетит в Мюнхен на финал Лиги чемпионов, в котором будет болеть за футболистов французского «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию и Матвея Сафонова, передает «Чемпионат».

«Я всегда болею за команды, где есть наши люди. В «ПСЖ» и Хвича, и Сафонов. Обязательно поеду в Мюнхен. Я не пропускаю финалы Лиги чемпионов, это всегда что-то новое», — сказал Семин.

В полуфинале «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-й минуте первый мяч в этой встрече забил хавбек «ПСЖ» Фабиан Руис. На 69-й минуте Витинья не реализовал пенальти, но на 72-й минуте Ашраф Хакими сделал счет 2:0. Один мяч смог отыграть нападающий «Арсенала» Букайо Сака на 76-й минуте.

Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ». В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Матч пройдет 31 мая.

Ранее Семин назвал имя экс-игрока «Локомотива», который достоин «Золотого мяча».