Британский журналист ответил на вопрос о дискриминации футболистов из России

Британский журналист The Sun Дэн Кинг заявил, что в Англии нет дискриминации футболистов из России, передает Sport24.

«Не думаю, что в Англии есть дискриминация в адрес российских игроков из-за конфликта на Украине. Клубам АПЛ важно только одно: чтобы игрок был максимально хорош», — сказал Кинг.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Кремле высказались о допуске сборной России на международные турниры.