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В Кремле высказались о допуске сборной России на международные турниры

Песков: Кремль надеется, что ситуация с допуском футболистов из РФ разрешится
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Roman Naumov/Global Look Press

В Кремле надеются, что ситуация с допуском российских футболистов на международные соревнования разрешится. Об этом в комментарии РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым. Поэтому надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится», — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп встретился с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и признался, что не был в курсе отстранения сборной России по футболу от международных турниров. Инфантино, в свою очередь, после встречи с Трампом выразил надежду на скорое возвращение сборной России на международные турниры.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Госдуме высказались о солидарности Трампа и ФИФА по России.

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