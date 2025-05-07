«Разочарован, но не футболистами»: тренер «Барселоны» о вылете из Лиги чемпионов

Флик: разочарован вылетом «Барселоны» из ЛЧ, но не игрой своих футболистов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции признался, что остался разочарован после вылета команды из плей-офф Лиги чемпионов, однако отметил, что к его футболистам это разочарование не имеет отношения.

6 мая «Барселона» проиграла ответный матч 1/2 финала турнира миланскому «Интеру».

«Я разочарован, но не игроками и их игрой. Они перепробовали все, и так оно и есть. Мы вылетаем, но в следующем году мы попробуем еще раз и постараемся сделать весь клуб и болельщиков счастливыми. Мы хотим продолжать учиться. Это прогресс. В следующем сезоне мы вернемся», — заявил Флик.

Первый поединок противостояния завершился со счетом 3:3. Ответная игра прошла в Милане, основное время матча завершилось с аналогичным счетом. «Интер» сумел забить в дополнительное время, автором гола стал Давиде Фраттези.

«Интер», вышедший в финал Лиги чемпионов сезона-2024/25, в финальном поединке сразится с победителем пары «ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия). Команды проведут матч 7 мая, начало — 22:00 по московскому времени. В первой встрече, которая состоялась в Англии, сильнее оказались французы — 1:0.

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