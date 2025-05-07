Чемпиона мира Роналдо сняли на видео пьяным на выходе из ресторана в Мадриде

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо был замечен в нетрезвом состоянии, когда выходил из ресторана в Мадриде. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях.

Видеозапись приобрела популярность на фоне того, что испанский клуб «Вальядолид», владельцем которого является Роналдо, испытывает серьезные проблемы: команда проиграла восемь матчей впервые за 100 лет своего существования и идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, за 34 тура набрав 16 очков. После завершения сезона клуб вылетит в Сегунду.

3 мая «Вальядолид» проиграл «Барселоне» с результатом 1:2.

Роналдо стал владельцем «Вальядолида» в сентябре 2018 года. При нем команда покидает Примеру уже в третий раз. Фанаты, которые еще больше разозлились из-за публикации видео, в социальных сетях требуют ухода Роналдо из клуба.

Роналдо — двукратный чемпион мира, вице-чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, лучший футболист в истории чемпионатов мира по результатам исследований Castrol Index, лучший полевой футболист чемпионатов мира 1998 и 2002, лучший бомбардир чемпионата мира 2002.

Ранее «Барселона» пропустила семь мячей в одном раунде Лиги чемпионов впервые за 12 лет.