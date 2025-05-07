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«Вашингтон» Овечкина установил антирекорд XXI века в НХЛ

«Вашингтон» установил антирекорд XXI века в плей-офф НХЛ
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

«Вашингтон» установил антирекорд XXI века в НХЛ по числу бросков в домашнем матче плей-офф после первого матча второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением «столичных» в овертайме со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Логан Стэнковен и Джейккоб Славин. Единственную шайбу «Кэпиталз» забросил белорусский хоккеист Алексей Протас. «Столичные» бросили по воротам соперника 14 раз, допустив 33 броска в створ от игроков «Харрикейнз».

Таким образом, «Вашингтон» стал второй командой в НХЛ по наименьшему числу бросков в основное время домашнего матча плей-офф, перешедшим в овертайм. Этот результат стал худшим в лиге в XXI веке.

В 1978 году в домашнем матчей плей-офф НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» смог нанести только 12 бросков по воротам «Бостон Брюинз».

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин результативными действиями в поединке, который состоялся в ночь на 7 мая, не отличился. «Каролина» повела в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне, игра пройдет 9 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее была названа причина поражения «Вашингтона» Овечкина в Кубке Стэнли.

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