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Трамп не знал о запрете на участие сборной России по футболу в ЧМ

Трамп сообщил, что не знал о запрете на участие сборной России в чемпионате мира
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Nathan Howard/Reuters

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино признался, что не знал о запрете на участие российской сборной по футболу в чемпионате мира.

При этом политик выразил мнение о том, что допуск российских футболистов к соревнованию после окончания украинского конфликта мог бы стать «хорошим стимулом» для урегулирования.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, из-за событий на Украине. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Осенью 2023 года ФИФА и УЕФА уточнили, что не снимут антироссийские санкции до конца конфликта.

Ранее в сборной России допустили, что команда попадет на ЧМ-2026 без отбора.

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