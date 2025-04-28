В сборной России допустили, что команда попадет на ЧМ-2026 без отбора

Тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко допустил вариант, при котором национальная команда попадет на чемпионат мира — 2026 без отборочного этапа. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не удивлюсь, если мы сможем даже без отборочных игр выступить. Будет жеребьевка, но мы не будет там участвовать, однако потом может произойти так, что скажут о допуске», — заявил он.

Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

19 марта сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Карпин рассказал о своем хобби.