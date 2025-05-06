Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европейский футбольный клуб готов совершить самую дорогую покупку в истории страны

Milliyet: «Галатасарай» готов выкупить Осимхена у «Наполи» за €66 млн
close
Global Look Press

Турецкий «Галатасарай» может выкупить у итальянского «Наполи» нападающего Виктора Осимхена, который выступает за клуб на правах аренды. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Milliyet.

Источник отмечает, что данный трансфер может стать самым дорогим в истории турецкого футбола. Ожидается, что «Галатасарай» заплатит €66 млн за игрока. Общая стоимость Осимхена составит €75 млн, так как €9 млн клуб уже заплатил за аренду.

В текущем сезоне чемпионата Турции футболист провел 37 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Наполи» действует до 2026 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в €70 млн.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что лидер РПЛ хочет купить защитника «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами