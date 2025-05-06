Европейский футбольный клуб готов совершить самую дорогую покупку в истории страны

Турецкий «Галатасарай» может выкупить у итальянского «Наполи» нападающего Виктора Осимхена, который выступает за клуб на правах аренды. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Milliyet.

Источник отмечает, что данный трансфер может стать самым дорогим в истории турецкого футбола. Ожидается, что «Галатасарай» заплатит €66 млн за игрока. Общая стоимость Осимхена составит €75 млн, так как €9 млн клуб уже заплатил за аренду.

В текущем сезоне чемпионата Турции футболист провел 37 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Наполи» действует до 2026 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в €70 млн.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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