В «Зените» ответили на слухи о дополнительной мотивации соперников «Краснодара»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что они не мотивируют дополнительно соперников лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодара». Его слова приводит Sport24.

«Зенит» дополнительно мотивирует соперников «Краснодара»? Бред сумасшедшего», — заявил Медведев.

На данный момент «Зенит» с 57 очками занимает вторую позицию в турнирной таблице, уступая четыре балла идущему первым «Краснодару» за три тура до завершения чемпионата.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, набрав 52 очка. Остальные команды лишились математических шансов на чемпионство.

Ранее были названы шансы «Краснодара» завоевать чемпионство в РПЛ.