Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер бывший тренер Ротенберга

Бывший тренер Ротенберга Цалпанов умер в возрасте 61 года
close
ska.ru

Бывший тренер СКА и Романа Ротенберга Валерий Цалпанов скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщается на официальном сайте академии петербургского клуба.

«Академия СКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Цалпанова, мы скорбим вместе с вами. Преданный своему делу, энергичный и мудрый наставник с большой буквы — именно таким мы запомним своего коллегу», — говорится в сообщении.

Нынешний наставник СКА отметил, что в юности также тренировался под руководством Цалпанова.

«Он действительно очень многое мне дал. Это очень вдумчивый, творческий тренер, который оказал сильное влияние на хоккейное развитие и мое, и множества замечательных хоккеистов, которые в дальнейшем играли в сборной России», — заявил Ротенберг в своем Telegram-канале.

В сезоне-2002/03 Цалпанов работал в тренерском штабе СКА. Среди его воспитанников множество талантливых спортсменов, выступавших на высочайшем уровне.

Ранее посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик умер в 76 лет.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами