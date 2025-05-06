Умер бывший тренер Ротенберга

Бывший тренер СКА и Романа Ротенберга Валерий Цалпанов скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщается на официальном сайте академии петербургского клуба.

«Академия СКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Цалпанова, мы скорбим вместе с вами. Преданный своему делу, энергичный и мудрый наставник с большой буквы — именно таким мы запомним своего коллегу», — говорится в сообщении.

Нынешний наставник СКА отметил, что в юности также тренировался под руководством Цалпанова.

«Он действительно очень многое мне дал. Это очень вдумчивый, творческий тренер, который оказал сильное влияние на хоккейное развитие и мое, и множества замечательных хоккеистов, которые в дальнейшем играли в сборной России», — заявил Ротенберг в своем Telegram-канале.

В сезоне-2002/03 Цалпанов работал в тренерском штабе СКА. Среди его воспитанников множество талантливых спортсменов, выступавших на высочайшем уровне.

Ранее посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик умер в 76 лет.