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Конкурента Сафонова назвали важным фактором успеха «ПСЖ» против «Арсенала»

Экс-игрок Сычев: у «ПСЖ» с «Арсеналом» многое будет зависеть от Доннаруммы
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Reuters/PSG

Голкипер «Пари Сен-Жермен», конкурент россиянина Матвея Сафонова за место в основе итальянец Джанлуиджи Доннарумма будет важным фактором успеха команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Арсенала». Такое мнение в комментарии ODDS.ru выразил бывший нападающий сборной России и французского «Марселя» Дмитрий Сычев.

Эксперт напомнил, что в первом матче парижане на выезде одержали победу со счетом 1:0, потому на своем поле будут иметь право на ошибку. В то же время, «Арсеналу», по мнению Сычева, предстоит провести «матч жизни», чтобы рассчитывать на выход в финал.

«Наверняка, Артета будет настраивать именно на такой матч своих подопечных. Если по составу, то останутся без изменений основные составы команд, которые выходили в первом матче. И мы увидим снова интересную битву, где будут решать лидеры команды. Может быть, расчехлит свою пушку снова Деклан Райс, Мартинелли, Сака. А у Парижа наверняка будет опасен Хвича, как и в первом матче, — Дембеле. У них вообще очень интересная связка намечается. Ну и конечно же на последнем рубеже многое будет зависеть от Доннаруммы. Я думаю, что Париж не проиграет», — заключил Сычев.

Первая встреча полуфинального противостояния «Арсенала» и «ПСЖ» закончилась победой парижан со счетом 1:0, единственный мяч после передачи Хвичи Кварацхелии забил Усман Дембеле. Эта победа над «Арсеналом» стала для парижской команды первой в истории. Ответная игра состоится в среду, 7 мая, в столице Франции. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее был назван фаворит ответного матча между «ПСЖ» и «Арсеналом».

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