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Назван фаворит ответного матча между «ПСЖ» и «Арсеналом»

Экс-игрок Булыкин считает, что «ПСЖ» пройдет «Арсенал» в Лиге чемпионов
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Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступают российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, смогут пройти лондонский «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин.

«Жду борьбы. «Арсенал» просто так не сдастся. Хоть он и играет в гостях, он может создать проблемы «ПСЖ». Однако парижане настолько хороши сейчас, настолько организованы и дисциплинированы, что, я думаю, они смогут пройти «Арсенал», — сказал Булыкин.

Первая встреча полуфинального противостояния «Арсенала» и «ПСЖ» закончилась победой парижан со счетом 1:0, единственный мяч после передачи Кварацхелии забил Усман Дембеле. Эта победа над «Арсеналом» стала для парижской команды первой в истории. Ответная игра состоится в среду, 7 мая, в столице Франции. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Во второй полуфинальной паре играют испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Первая игра этих команд завершилась со счетом 3:3. Ответная встреча в этой паре состоится 6 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Ранее Булыкин заявил, что в противостоянии «Барселона» и «Интера» не работают прогнозы.

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