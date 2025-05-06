Иностранный игрок «Динамо» может быть дисквалифицирован до конца сезона

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение рассмотреть удаление полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Слова главы КДК РФС Артура Григорьянца приводит РИА Новости.

«Рассмотрим три вопроса, в числе которых удаление за агрессивное поведение игрока «Динамо» Хорхе Карраскаля. Он приглашен на заседание», — заявил Григорьянц.

В случае, если к футболисту применят максимальное наказание, он пропустит остаток сезона. По регламенту РФС, «агрессивное поведение наказывается дисквалификацией виновного игрока до четырех матчей».

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу «бело-голубых».

На второй минуте матча игрок «Динамо» Муми Нгамале открыл счет. Футболист москвичей Дмитрий Скопинцев на 31-й минуте забил мяч в свои ворота. Ярослав Гладышев в начале второго тайма вновь вывел «Динамо» вперед, а также в конце матча установил окончательный счет. Карраскаль был удален на 49-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 50 очков.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России возобновит карьеру.