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Знаменитый тренер оценил шансы Овечкина на Кубок Стэнли в этом сезоне

Тренер Плющев: Овечкин и «Вашингтон» замахнулись на Кубок Стэнли
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Geoff Burke/Imagn Images/Reuters

Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев, приводивший к золотым медалям чемпионатов мира юниорские и молодежную сборные страны, а также работавший со взрослой национальной командой и клубами Континентальной хоккейной лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах «Вашингтон Кэпиталз» на Кубок Стэнли в этом сезоне.

«Вашингтон» в этом сезоне, однозначно, замахнулся на Кубок Стэнли, поэтому говорить, что у них больше или меньше шансов… Они претендуют, демонстрируют хороший уровень игры. Болельщикам будет приятно, если Овечкин станет обладателем Кубка Стэнли в этом сезоне, легендарном для него», — считает Плющев.

«Вашингтон» занял первое место в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4-1 по победам. Во втором раунде «Кэпиталз» встретятся с «Каролина Харрикейнз», за которую выступает другой российский нападающий Андрей Свечников. При этом, несмотря на преимущество своей площадки, команда Овечкина не считается фаворитом.

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