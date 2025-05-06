Экс-тренер сборной России рассказал, почему Радулов ярко заиграл в «Локомотиве»

Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев, бывший главный тренер взрослой и молодежной сборных России и выигрывавший золотые медали на молодежном и юниорских первенствах мира, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что Александр Радулов привнес в игру ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Я бы сказал, что Радулов просто дополняет ту компанию, которую собрал Никитин. Тем более они с ним работали в ЦСКА, тренер хорошо знает Радулова, тот хорошо знает требования. Поэтому, что он выбрал «Локомотив», у меня не вызвало никакого удивления», — считает Плющев.

38-летний Радулов подписал прошлым летом контракт с ярославским «Локомотивом» после двух сезонов, проведенных в казанском «Ак Барсе». В регулярном чемпионате на счету прославленного нападающего 34 (18+16) очка в составе «железнодорожников», а в проходящем сейчас плей-офф Кубка Гагарина он отметился 13 (7+6) баллами в 16 встречах. «Локомотив» выиграл три раунда и вышел в финал. Год назад команда Игоря Никитина также добралась до решающей серии, но уступила в ней магнитогорскому «Металлургу» (0-4).

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