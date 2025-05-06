«Мы должны быть готовы»: Овечкин о серии НХЛ с «Каролиной»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, к чему готовятся «столичные» в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз». Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Все знают стиль «Каролины» – агрессивный, быстрый хоккей с большим количеством бросков. Мы должны быть готовы к этому. Они наши соперники по дивизиону и тоже нас прекрасно знают, это будет интересная и напряженная серия», — заявил Овечкин.

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 76-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Таким образом, Овечкин догнал канадского хоккеиста Марио Лемье и разделил с ним 12-ю строчку в списке лучших снайперов турнира.

«Вашингтон» выиграл серию первого раунда у «Монреаля» со счетом 4:1 и сыграет с «Каролиной Харрикейнз», которая выбила из розыгрыша «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1). Свою серию «Каролина» и «Вашингтон» начнут в столице США. Первый матч состоится 7 мая в 2:00 по московскому времени на арене «Кэпитал Уан».

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