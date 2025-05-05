Хоккеист Капризов сделал заявление о будущем после вылета «Миннесоты» из Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов выразил желание подписать с командой новый контракт. Его слова приводит The Athletic.

«Продление контракта — это работа моего агента, посмотрим, как все сложится. Мне здесь все нравится, и, думаю, все будет хорошо», — заявил он.

Действующее рабочее соглашение игрока с клубом завершается после сезона-2025/26.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее определились все пары 1/4 финала Кубка Стэнли.