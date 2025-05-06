«Он машина, создан по-другому»: в «Вашингтоне» оценили Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил об уникальности российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит Yahoo Sports.

«Он единственный в своем роде. Он машина, создан по-другому. Он делал это с тех пор, как я здесь, так что я не вижу причин, по которым он не будет продолжать делать это. Он определенно наша энергия. Он — наше все в любой вечер. Он выходит и подает пример, и это то, что делает капитан», — заявил он.

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 76-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Таким образом, Овечкин догнал канадского хоккеиста Марио Лемье и разделил с ним 12-ю строчку в списке лучших снайперов турнира.

«Вашингтон» выиграл серию первого раунда у «Монреаля» со счетом 4:1 и сыграет с «Каролиной Харрикейнз», которая выбила из розыгрыша «Нью-Джерси» (4:1). Свою серию «Каролина» и «Вашингтон» начнут в столице США. Первый матч состоится 7 мая в 02:00 по московскому времени на арене «Кэпитал Уан».

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