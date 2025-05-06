Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Он машина, создан по-другому»: в «Вашингтоне» оценили Овечкина

Игрок «Вашингтона» Уилсон назвал Овечкина энергией команды
close
Dan Hamilton-Imagn Images/Reuters

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил об уникальности российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит Yahoo Sports.

«Он единственный в своем роде. Он машина, создан по-другому. Он делал это с тех пор, как я здесь, так что я не вижу причин, по которым он не будет продолжать делать это. Он определенно наша энергия. Он — наше все в любой вечер. Он выходит и подает пример, и это то, что делает капитан», — заявил он.

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 76-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Таким образом, Овечкин догнал канадского хоккеиста Марио Лемье и разделил с ним 12-ю строчку в списке лучших снайперов турнира.

«Вашингтон» выиграл серию первого раунда у «Монреаля» со счетом 4:1 и сыграет с «Каролиной Харрикейнз», которая выбила из розыгрыша «Нью-Джерси» (4:1). Свою серию «Каролина» и «Вашингтон» начнут в столице США. Первый матч состоится 7 мая в 02:00 по московскому времени на арене «Кэпитал Уан».

Ранее Кирилл Капризов сделал заявление о будущем после вылета «Миннесоты» из Кубка Стэнли.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами