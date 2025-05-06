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Российский голкипер пропустил на 33-й секунде матча НХЛ

«Флорида» проиграла «Торонто» в матче НХЛ, Бобровский пропустил пять шайб
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Jim Rassol/Reuters

«Флорида Пантерз» проиграла »Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:4. В составе победившей команды отличились Вильям Нюландер, который оформил дубль, Морган Райлли, Кристофер Танев и Мэтт Нис. За «Флориду» шайбы забросили Сет Джонс, Ээту Луостаринен, Увис Балинскис и Сэм Беннетт.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил первую шайбу в свои ворота уже на 33-й секунде поединка. Всего за матч он отразил 24 броска по своим воротам из 29. Для него этот поединок стал 100 в Кубке Стэнли, он — второй российский вратарь, которому покорилась эта отметка. Больше него матчей в плей-офф НХЛ провел только вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, на его счету 120 игр.

«Торонто» повел в серии до четырех побед — 1-0. Следующий поединок состоится также на стадионе «Мэйпл Лифс» 8 мая. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее Кирилл Капризов сделал заявление о будущем после вылета «Миннесоты» из Кубка Стэнли.

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