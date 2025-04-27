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Усик и Дюбуа проведут реванш за звание абсолютного чемпиона мира 19 июля

Усик и Дюбуа определят абсолютного чемпиона мира по боксу 19 июля на «Уэмбли»
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Andrew Couldridge/Reuters

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба арены.

«Этот бой станет историческим — победитель объединит все ключевые титулы в супертяжелом весе», — отметили организаторы.

Усик (23 победы, 14 нокаутов) владеет поясами WBA Super, WBO и WBC. Дюбуа (22 победы, 21 нокаут) удерживает титул IBF, который украинец добровольно освободил в июне 2024-го. В их первом поединке в августе 2023 года Усик одержал победу, сохранив чемпионские регалии.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Ранее британский промоутер призвал Усика уйти из бокса.

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