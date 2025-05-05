«Прогнозы здесь не работают»: экс-игрок сборной России — о матче «Интер» — «Барселона»

Бывший нападающий сборной России, «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин затруднился назвать фаворита в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и испанской «Барселоной». Об этом он заявил в комментарии «Газете.Ru».

«После первой игры все поняли, что прогнозы не могут работать на этих матчах. Все ошибаются, и все зависит от футболистов в конкретном матче.

Думаю, все равно небольшое преимущество имеет «Барселона». Все-таки команда на ходу, команда высокого уровня. Но и «Интер» может преподнести сюрпризы, так что шансы обеих команд — 50 на 50. Хотя многие будут ставить на проход «Барселоны», — считает Булыкин.

Первая встреча этих команд, которая состоялась на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 3:3. Самый быстрый гол в истории полуфиналов этого турнира забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам уже на 30-й секунде. Удвоил преимущество итальянцев Дензел Дюмфрис на 21-й минуте, однако «Барселона» сравняла счет еще до перерыва: на 24-й минуте забил Ламин Ямаль, а на 38-й — Ферран Торрес. На 64-й минуте Дюмфрис оформил дубль, однако уже через минуту автогол на свой счет записал вратарь «Интера» Ян Зоммер.

Ответная встреча в этой паре состоится 6 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Ранее был предсказан исход противостояния «Барселоны» и «Интера».