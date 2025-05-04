Дзюба раскрыл свое будущее

Дзюба о продолжении карьеры: в приоритете будет «Акрон»

Российский нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что в следующем сезоне приоритетным для него будет продление контракта с коллективом из Тольятти. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Продление контракта с «Акроном»? Не буду опровергать или подтверждать. Но то, что в приоритете будет «Акрон», это действительно так», — заявил Дзюба.

В текущем сезоне Дзюба забил 10 мячей и сделал пять результативных передач в 21 матче за «Акрон». Контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость 36-летнего Дзюбы составляет €1,8 млн.

Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Акроном» и махачкалинским «Динамо» завершилась победой тольяттинцев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Артем Дзюба. Он отличился на 74-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает девятое место, набрав 32 очка. Махачкалинское «Динамо» идет на 11-м месте, имея в активе 27 баллов.

В следующем туре «Акрон» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

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