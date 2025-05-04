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Стал известен чемпион Германии

«Бавария» выиграла чемпионат Германии
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Annegret Hilse/Reuters

Мюнхенская «Бавария» выиграла чемпионат Германии сезона-2024/25.

Трофей команда завоевала после того, как еще один претендент на золото Бундеслиги — леверкузенский «Байер» — сыграл вничью в матче 32-го тура с «Фрайбургом» и потерял математические шансы на завоевание трофея. Встреча завершилась со счетом 2:2. Команда Венсана Компани опережает подопечных Хави Алонсо на восемь очков за два тура до конца чемпионата.

«Бавария» могла оформить победу в национальном первенстве еще накануне, 3 мая, в своем матче 32-го тура. Для этого мюнхенскому клубу, который играл с «РБ Лейпциг», нужна была победа. Однако матч завершился со счетом 3:3, «Бавария» пропустила мяч на 90+5-й минуте противостояния.

Для «Баварии» это чемпионство стало 34-м в истории клуба. Этот трофей стал первым в карьере для 31-летнего английского нападающего команды Гарри Кейна.

«Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на ее теперь счету 34 чемпионских титула и 20 Кубков страны, а также шесть побед — в Лиге чемпионов. В конце 2013 команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный чемпионат мира.

Ранее «Спартак» лишился математических шансов на победу в РПЛ.

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Футбол. Чемпионат Германии
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