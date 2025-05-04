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Российская теннисистка выиграла престижный турнир в Мадриде

Российская теннисистка Калинская выиграла турнир в Мадриде в парном разряде
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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская выиграла грунтовой турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

Россиянка играла вместе с представительницей Румынии Сораной Кырстей. В финале пара одержала победу над представительницей России Вероникой Кудерметовой и теннисисткой Бельгии Элисе Мертенс. Встреча, которая продлилась 2 часа 15 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (10:12), 6:4, 1:0 (12:10).

Калинская и Кырстя один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Кудерметовой и Мертенс ни одного эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015). Также она была победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016). На сегодняшний момент Калинская занимает 29-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде.

Ранее Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Испании.

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