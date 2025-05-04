Один из лучших игроков НХЛ шокирован вылетом из Кубка Стэнли

Маккиннон о вылете «Колорадо» из Кубка Стэнли: если честно, я в шоке

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон заявил, что шокирован вылетом команды из Кубка Стэнли. Его слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу «Эвеланш».

«Это было довольно шокирующе. Мы полностью контролировали ход игры, затем Микко, надо отдать ему должное, забросил пару потрясающих шайб. Он взял инициативу на себя и изменил ход игры. Я не знаю, что еще сказать. Я в шоке, если честно», — заявил Маккиннон.

«Колорадо» проиграл «Даллас Старз» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. «Эвеланш» вышли вперед благодаря шайбам Джоша Мансона на 30-й минуте и Натана Маккиннона на 41-й минуте, однако «Даллас» ответил тремя точными бросками в исполнении Микко Рантанена на 48-й, 54-й и 60-й минутах, а также Уайатта Джонсона на 57-й минуте.

Российский защитник «Далласа» Илья Любушкин и нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин записали на свой счет по одной результативной передаче.

Нападающий «Эвеланш» Маккиннон стал одним из лучших игроков «регулярки». Он занял второе место в гонке бомбардиров, набрав 116 (32+84) очков и уступив лишь россиянину Никите Кучерову.

Во втором раунде плей-офф «Даллас» сыграет с победителем пары «Виннипег Джетс» — «Сент Луис Блюз». Выигравший в этой паре также определится в седьмом матче — на данный момент счет 3-3.

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