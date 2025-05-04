Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк» в МЛС

«Интер Майами» разгромил »Нью-Йорк Ред Буллс» в матче чемпионата США по футболу (МЛС).

Встреча, которая проходила на «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На 9-й минуте отличился Фафа Пико, на 30-й — Марсело Вейгандт. На 39-й минуте забил Луис Суарес, а на 67-й — Лионель Месси. Автором единственного гола в составе гостей стал Мохаммед Софо на 43-й минуте.

В турнирной таблице Восточной конференции МЛС «Интер Майами» занимает четвертую строчку, набрав 21 очко за 10 игр. «Нью-Йорк Ред Буллс» имеет 15 баллов за 11 встреч и располагается на девятом месте.

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