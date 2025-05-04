Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мексиканский боксер вернул себе звание чемпиона мира

Альварес победил Скалла и вновь стал чемпионом мира по версии IBF
close
Ed Mulholland/Matchroom

Известный мексиканский боксер Сауль Альварес победил кубинца Уильяма Скалла в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в среднем весе (до 76,2 кг).

Поединок, который состоялся в Эр-Рияде, продлился все 12 раундов и завершился единогласным судейским решением. Альварес сохранил титулы чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF).

На счету 34-летнего Альвареса 63 победы в 67 поединках. Два боя он проиграл, последний из которых — россиянину Дмитрию Биволу в 2022 году, еще дважды встречи завершались вничью. 32-летний Скалл потерпел первое поражение в карьере — теперь его рекорд составляет 21-1.

Альварес выступал в полусредней (до 66,68 кг), первой средней (до 69,85 кг), в средней (до 72,57 кг), во второй средней (до 76,2 кг) и в полутяжелой (до 79,4 кг) весовых категориях. Он — лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring» (2019—2022). Боксёр года по версии журнала «The Ring» (2019; 2021).

Ранее Александр Усик заявил, что Тайсон Фьюри вернется в бокс.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами