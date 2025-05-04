Мексиканский боксер вернул себе звание чемпиона мира

Альварес победил Скалла и вновь стал чемпионом мира по версии IBF

Известный мексиканский боксер Сауль Альварес победил кубинца Уильяма Скалла в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в среднем весе (до 76,2 кг).

Поединок, который состоялся в Эр-Рияде, продлился все 12 раундов и завершился единогласным судейским решением. Альварес сохранил титулы чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF).

На счету 34-летнего Альвареса 63 победы в 67 поединках. Два боя он проиграл, последний из которых — россиянину Дмитрию Биволу в 2022 году, еще дважды встречи завершались вничью. 32-летний Скалл потерпел первое поражение в карьере — теперь его рекорд составляет 21-1.

Альварес выступал в полусредней (до 66,68 кг), первой средней (до 69,85 кг), в средней (до 72,57 кг), во второй средней (до 76,2 кг) и в полутяжелой (до 79,4 кг) весовых категориях. Он — лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring» (2019—2022). Боксёр года по версии журнала «The Ring» (2019; 2021).

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