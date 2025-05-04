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«Монако» Головина обыграло «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции

«Монако» обыграло «Сент-Этьен» со счетом 3:1 в матче 32-го тура чемпионата Франции
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Panoramic/Global Look Press

«Монако» обыграло «Сент-Этьен» в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Жоффруа Гишар», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Уже на второй минуте вывел монегасков вперед Манес Аклиуш. На 65-й минуте Зурико Давиташвили сравнял счет, но на 68-й минуте забил Али Аль-Мусрати. Окончательный результат установил Фоларин Балоган на 78-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет до конца сезона из-за травмы паха.

«Монако» продолжает борьбу за вторую строчку в чемпионате: после этой победы они временно стали вторыми, набрав 58 очков, однако у идущего третьим «Марселя» есть игра в запасе. Далее располагаются «Ницца» и «Страсбур» — 57 баллов, а также «Лилль» — 56. «Сент-Этьен» продолжает борьбу за выживание: на данный момент у коллектива 27 очков и 17-е место.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Страсбуру» в матче чемпионата Франции.

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