Африканец побил один из рекордов Болта

Южноафриканец Симбине превзошел Болта по числу сезонов со 100 м из 10 секунд

Южноафриканский бегун Акани Симбине превзошел рекорд ямайца Усэйна Болта по количеству сезонов, в которых он пробегал стометровку быстрее чем за десять секунд, сообщает Pulsesports.

На золотом Гран-при в Ботсване, который проходил 12 апреля, Симбине показал результат 9,90 секунды. Этот сезон стал 11-м для серебряного призера Парижской Олимпиады, в котором он пробежал из десяти секунд. В активе мирового рекордсмена Болта таких сезонов 10.

31-летний Симбине является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в помещениях. 38-летний Болт имеет в активе восемь золотых медалей Олимпиад, а также три мировых рекорда: 9,58 секунды на 100 м, 19,19 на 200 м и 36,84 в эстафете 4х100 м в составе сборной Ямайки.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее сообщалось, что стадион «Краснодара» поменяет название.