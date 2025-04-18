Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Африканец побил один из рекордов Болта

Южноафриканец Симбине превзошел Болта по числу сезонов со 100 м из 10 секунд
close
Alfredo Falcone/LaPresse/Global Look Press

Южноафриканский бегун Акани Симбине превзошел рекорд ямайца Усэйна Болта по количеству сезонов, в которых он пробегал стометровку быстрее чем за десять секунд, сообщает Pulsesports.

На золотом Гран-при в Ботсване, который проходил 12 апреля, Симбине показал результат 9,90 секунды. Этот сезон стал 11-м для серебряного призера Парижской Олимпиады, в котором он пробежал из десяти секунд. В активе мирового рекордсмена Болта таких сезонов 10.

31-летний Симбине является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в помещениях. 38-летний Болт имеет в активе восемь золотых медалей Олимпиад, а также три мировых рекорда: 9,58 секунды на 100 м, 19,19 на 200 м и 36,84 в эстафете 4х100 м в составе сборной Ямайки.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее сообщалось, что стадион «Краснодара» поменяет название.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами