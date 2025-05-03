Российский биатлонист рассказал, что дает ему мотивацию

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, что его мотивацией является Олимпиада в Италии, которая пройдет в 2026 году, передает Metaratings.ru.

«Во многом моя главная мотивация — это Олимпийские игры 2026 года. Но больше меня мотивирует то, что я постоянно ищу, в чем совершенствоваться», — сказал Поварницын.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее стало известно, когда российских биатлонистов смогут вернуть на международные соревнования.