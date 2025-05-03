Иностранный футболист рассказал, что у него вызывает злость в РПЛ

Футболист подмосковных «Химок» Лукас Вера заявил, что количество очков, набранных командой в Российской премьер-лиге (РПЛ), вызывает у него злость, передает РИА Новости.

«Наверное, количество очков, которое сейчас есть у команды, вызывает определенную злость, но я стараюсь наслаждаться каждым моментом», — сказал Вера.

В турнирной таблице национального первенства «Химки» идут на 12-й позиции, набрав 24 очка.

27 апреля «Химки» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась с результатом 2:2. На 12-й минуте первый гол забил Артем Дзюба, однако еще до перерыва «Химки» вышли вперед благодаря автоголу Константина Савичева на 24-й минуте и реализованному пенальти Лукаса Веры на 29-й минуте. На 67-й минуте «Акрон» снова вернул ничейный счет: невероятной красоты удар через себя удался португальскому защитнику Жоау Эсковалу.

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