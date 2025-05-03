Экс-футболист ЦСКА назвал сильнейшего вратаря России

Бывший футболист московского ЦСКА Сергей Игнашевич заявил, что голкипер красно-синих Игорь Акинфеев является сильнейшим вратарем России, передает «Матч ТВ».

«Несмотря на то что есть Матвей Сафонов, Станислав Агкацев и другие вратари. Класс Игоря позволяет ему играть на самом высоком уровне даже в таком возрасте», — сказал Игнашевич.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

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