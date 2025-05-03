Тренер «России 25» Ротенберг рассказал об эмоциях после поражения от Белоруссии

Тренер «России 25» Ротенберг о поражении от Белоруссии: мы будем сильнее

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о разговоре по душам с хоккеистами после поражения от Белоруссии, передает «Советский спорт».

«Горячо в раздевалке не было. Поговорили по душам. Знаете, после драки кулаками не машут. Во время матча искали эти эмоции», — сказал Ротенберг.

Встреча, которая прошла в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open 2025, завершилась со счетом 2:4.

В составе сборной Белоруссии точными бросками отметились Андрей Белевич, Иван Дроздов, Сергей Кузнецов и Александр Скоренов. За россиян шайбы забросили Владимир Грудинин и Данил Аймурзин.

Также в рамках майского турне «Россия 25» проведет встречи с Белоруссией 5 и 6 мая в Тольятти, а 8-го числа команды сыграют в Минске.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Ротенберг заявил, что всегда нужно играть лучше, чем сборная Канады.