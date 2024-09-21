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Бывший футболист заявил, что тренер Ваноли не сможет стать чемпионом Италии

Экс-игрок Дьяков заявил, что тренер Ваноли не выиграет чемпионство с «Торино»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший футболист Виталий Дьяков выразил мнение, что экс-наставник московского «Спартака» не сможет выиграть чемпионат Италии со своим нынешним клубом — «Торино». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Слежу за серией А, пока у «Торино» все идет хорошо. Ваноли досталась отличная команда. Она не будет бороться за выживание, но и за чемпионство тоже. Можно лишь зацепиться за Лигу чемпионов», — заявил Дьяков.

Итальянец Ваноли стал главным тренером «Спартака» в конце 2021 года. Летом 2022 года после победы в Кубке России специалист покинул московский клуб, после чего его возглавил испанец Гильермо Абаскаль, которого уволили из «Гранады».

Ранее сообщалось, что Абаскаль установил антирекорд «Гранады».

Ранее стало известно, что «Спартак» летом купит форварда только в случае ухода Александра Соболева.

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