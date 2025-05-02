Черчесов раскритиковал свою работу в «Спартаке»

Черчесов о своей работе в «Спартаке»: я не был тогда готовым тренером

Российский тренер Станислав Черчесов в интервью Okko Sport подверг критике свою работу в московском «Спартаке».

«В «Спартаке» тренера Черчесова не было. Я не был тогда готовым тренером. Меня там, по большому счету, не было с тем багажом, который есть сейчас. Но год в «Спартаке» дал мне возможность стать чемпионом с «Легией», — сказал Черчесов.

Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

В 2018 году Черчесов вывел сборную России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, где россияне уступили в серии пенальти Хорватии.

Ранее Черчесов рассказал, где хочет продолжить тренерскую карьеру.