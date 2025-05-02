Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РПЛ отреагировала на очередной гол Дзюбы

РПЛ о забитом Дзюбой мяче: рекорд не повод останавливаться
close
Кадр из трансляции «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в своем официальном Telegram-канале отреагировала на очередной гол форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, заявив, что рекорд не является поводом останавливаться.

«Рекорд — не повод останавливаться. Артем Дзюба забивает в четырех матчах подряд, два гола из четырех — победные», — говорится в сообщении.

Дзюба отличился в матче РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

19 апреля Дзюба отличился с 11-метрового удара на 23-й минуте игры против московского «Спартака» в Российской Премьер-лиге (РПЛ). После забитого мяча форвард на камеру показал специальную футболку, на которой написано: «Был — лось, 266. Стал — лев, 267».

Футболка является отсылкой к рекорду Дмитрия Лоськова в РПЛ по «гол+пас» (265, 120+145), который Дзюба побил в прошлом матче с «Факелом», набрав 266 голевое очко (166+100). Теперь на счету Дзюбы 267 очков в РПЛ. Такая статистика приводится порталом Transfermarkt.

Ранее Дзюба рассказал, когда ощутил себя королем мира.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами