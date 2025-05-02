РПЛ отреагировала на очередной гол Дзюбы

РПЛ о забитом Дзюбой мяче: рекорд не повод останавливаться

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в своем официальном Telegram-канале отреагировала на очередной гол форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, заявив, что рекорд не является поводом останавливаться.

«Рекорд — не повод останавливаться. Артем Дзюба забивает в четырех матчах подряд, два гола из четырех — победные», — говорится в сообщении.

Дзюба отличился в матче РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

19 апреля Дзюба отличился с 11-метрового удара на 23-й минуте игры против московского «Спартака» в Российской Премьер-лиге (РПЛ). После забитого мяча форвард на камеру показал специальную футболку, на которой написано: «Был — лось, 266. Стал — лев, 267».

Футболка является отсылкой к рекорду Дмитрия Лоськова в РПЛ по «гол+пас» (265, 120+145), который Дзюба побил в прошлом матче с «Факелом», набрав 266 голевое очко (166+100). Теперь на счету Дзюбы 267 очков в РПЛ. Такая статистика приводится порталом Transfermarkt.

Ранее Дзюба рассказал, когда ощутил себя королем мира.