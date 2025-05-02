Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ротенберг объяснил поражение «России 25» от Белоруссии

Ротенберг заявил, что «Россия 25» проиграла Белоруссии из-за графика
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг объяснил поражение от Белоруссии на турнире Qazaqstan Hockey Open 2025 графиком, передает «Советский спорт».

«Я думаю, организаторы понимали, что у нас сильная команда. И, таким образом, выстроили график в пользу домашней команды: через день матчи со сборной Казахстана», — сказал Ротенберг.

Встреча завершилась со счетом 2:4.

В составе сборной Белоруссии точными бросками отметились Андрей Белевич, Иван Дроздов, Сергей Кузнецов и Александр Скоренов. За россиян шайбы забросили Владимир Грудинин и Данил Аймурзин.

Также в рамках майского турне «Россия 25» проведет встречи с Белоруссией 5 и 6 мая в Тольятти, а 8 числа команды сыграют в Минске.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

Ранее Ротенберг заявил Россия победит, если против нее выставят игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами