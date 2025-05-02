Ротенберг объяснил поражение «России 25» от Белоруссии

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг объяснил поражение от Белоруссии на турнире Qazaqstan Hockey Open 2025 графиком, передает «Советский спорт».

«Я думаю, организаторы понимали, что у нас сильная команда. И, таким образом, выстроили график в пользу домашней команды: через день матчи со сборной Казахстана», — сказал Ротенберг.

Встреча завершилась со счетом 2:4.

В составе сборной Белоруссии точными бросками отметились Андрей Белевич, Иван Дроздов, Сергей Кузнецов и Александр Скоренов. За россиян шайбы забросили Владимир Грудинин и Данил Аймурзин.

Также в рамках майского турне «Россия 25» проведет встречи с Белоруссией 5 и 6 мая в Тольятти, а 8 числа команды сыграют в Минске.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

Ранее Ротенберг заявил Россия победит, если против нее выставят игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).