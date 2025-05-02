Овечкин не попал в число финалистов премии за спортивное мастерство и преданность хоккею

Овечкин не попал в число номинантов премии «Билл Мастертон Трофи»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в число номинантов премии «Билл Мастертон Трофи», которая вручается за спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею, передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Награда вручается по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов после регулярного сезона.

По итогам сезона-2024/25 на награду будут претендовать Марк‑Андре Флери из «Миннесоты», хоккеист «Колорадо» Габриэль Ландескуг и Шон Монахан из «Коламбуса».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что рекорд Овечкина сплотил многих россиян.