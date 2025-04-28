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Ротенберг: Россия победит, если против нее выставят игроков НХЛ

Тренер Ротенберг: сборная России победит, если против нее сыграют хоккеисты НХЛ
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Алексей Даничев/РИА Новости

Тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что Россия готова побеждать хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Матч ТВ».

«Когда мы вернемся, какой бы ни был состав. Выставят против нас хоккеистов НХЛ — мы их обыграем. Без НХЛ — тоже победим. Но суть в том, что мы будем играть в совершенно другой хоккей», — сказал Ротенберг.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

Ранее был назван самый грубый игрок в НХЛ.

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