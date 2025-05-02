«Ни разу не была»: Загитова назвала место в Москве, которое хочет посетить

Фигуристка Загитова: в Мавзолее не была ни разу, хочется сходить

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова раскрыла, какое место в Москве она хочет посетить. Ее слова приводит «Москвич Mag».

«На Красной площади я бывала часто, но в Мавзолее — ни разу. Хочется сходить хоть раз в жизни», — поделилась спортсменка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова назвала свой эталон.